Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda 11 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 31 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.

        Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede (2)
        Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede (2)
        Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Muğla-Denizli karayolunda kaza: 5 yaralı
        Muğla-Denizli karayolunda kaza: 5 yaralı
        Bodrum'da geçtiğimiz yıl halk sağlığı, doğa ve çevreyi korumaya yönelik işl...
        Bodrum'da geçtiğimiz yıl halk sağlığı, doğa ve çevreyi korumaya yönelik işl...
        Bodrum Belediyesinden 2026'nın ilk bebeği Eylül'e ziyaret
        Bodrum Belediyesinden 2026'nın ilk bebeği Eylül'e ziyaret
        Bodrum'da 2026'nın ilk bebeği Eylül oldu
        Bodrum'da 2026'nın ilk bebeği Eylül oldu