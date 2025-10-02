Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde, Ö.A. motosikletiyle seyir halindeyken arkasından motosikletle yaklaşan iki şüpheli silahla ateş etti.

