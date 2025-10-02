Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosikletli saldırganların silahla ateş ettiği kişi, karnından yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosikletli saldırganların silahla ateş ettiği kişi, karnından yaralandı.
Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde, Ö.A. motosikletiyle seyir halindeyken arkasından motosikletle yaklaşan iki şüpheli silahla ateş etti.
Karnından vurularak yaralanan Ö.A. yere düşerken, saldırganlar plakasız motosikletle olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.