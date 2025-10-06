Muğla'da MHP teşkilatınca Hayvanları Koruma Günü farkındalık etkinliği yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında, tüm ilçelerde eş zamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde 13 ilçede barınak ziyaretleri, sokak hayvanlarına mama dağıtımı, veteriner destek çalışmaları ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı bünyesinde yapılan programda ise teşkilat yöneticileri ve partililer, Muğla Hayvan Barınağını ziyaret ederek barınakta bulunan can dostları için mama desteğinde bulundu, yetkililerden barınağın işleyişi hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Burak Demirel, hayvan sevgisinin sadece bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Can dostlarının yaşam hakkına sahip çıkmanın, onların da bu hayatın bir parçası olduğunu unutmamanın insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman doğaya, insana ve tüm canlılara saygı duyan bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.