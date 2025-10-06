AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den motosiklet kullanıcılarına uyarı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, artan motosiklet kazalarına dikkati çekerek, vatandaşları, kurallara uyma ve ekipmansız yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de motosiklet satışlarının ilk kez otomobil satışlarının önüne geçtiğine vurgu yaptı.

Bu durumun en önemli sebeplerinden birinin motosikletlerin hem ulaşılabilir fiyatları hem de şehir içi ulaşımda sunduğu kolaylık olduğunu belirten Mete, aynı zamanda birçok vatandaş için motosiklet sürmenin bir tutkuya dönüşmüş durumda olduğunu ifade etti.

Mete, bu artışın trafik kazalarını da beraberinde getirdiğini hatırlatarak, yüzlerce ciddi yaralanma ve can kaybının, alınmayan basit ama hayati önlemler nedeniyle yaşandığını kaydetti.

Motosiklet kullanan vatandaşların kask, dizlik, mont ve diğer koruyucu kıyafetleri asla ihmal etmemeleri gerektiğine dikkati çeken Mete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ekipmanlar sadece yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda sizlerin ve sevdiklerinizin hayatını koruyan en önemli unsurlardır. Unutmayalım ki trafikte her birimizin sorumluluğu var. Lütfen kurallara uyalım, ekipmansız yola çıkmayalım, hem kendimizi hem de başkalarını tehlikeye atmayalım. Motosiklet keyiflidir, pratiktir, tutkudur. Ama en önemlisi güvenli olmasıdır."