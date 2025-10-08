Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı", "Kooperatifçilik" temasıyla düzenledi

        –Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı"nın bu yıl "Kooperatifçilik" temasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:24
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı", "Kooperatifçilik" temasıyla düzenledi
        –Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı"nın bu yıl "Kooperatifçilik" temasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan etmesi ve "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganı doğrultusunda düzenlenen programın, çocuklara tarım, üretim ve dayanışma bilinci kazandırmayı amaçladığı belirtildi.

        Açıklamada, etkinliklerin Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personelleri eşliğinde yürütüldüğü ve Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulundan öğrencilerin katıldığı ifade edildi.

        Etkinlik kapsamında, öğrencilerin Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği Bayır Dastar Dokuma Atölyesi'ni ziyaret ederek, Muğla'nın geleneksel dokuması olan dastar ile tanışarak tezgahta dokuma yapma fırsatı buldukları kaydedildi.

        Açıklamada, öğrencileri makamında ağırlayan ve kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar'ın görüşlerine de yer verildi.

        Baydar, geleceği emanet ettikleri çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için devletin tüm kurumlarıyla birlikte canla başla çalıştıklarını belirterek, sofralara gelen ürünlerin taze, güvenilir, sağlıklı ve sürdürülebilir olması için üretimin her aşamasında sorumluluklarını yerine getirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Baydar, kooperatifleşmenin üretici ve tüketici açısından önemine değinerek, dayanışmanın sürdürülebilir üretim için büyük bir güç olduğunu vurguladı.

        Programın, öğrenciler için hazırlanan okul çantalarının hediye edilmesi, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve öğle yemeği ikram edilmesiyle sona erdiği açıklandı.

