        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da, güneş enerjisi santraliyle tasarruf sağlanıyor

        Muğla'da, büyükşehir belediyesinin Fethiye Karaçulha Hali'nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santraliyle yılda 1 milyon 250 bin kilovatsaat (kWh) elektrik üretmeyi hedeflediği, proje sayesinde yılda 600 ton karbon salımı önleneceği ve yaklaşık 6 milyon lira tasarruf sağlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:28
        Muğla'da, büyükşehir belediyesinin Fethiye Karaçulha Hali'nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santraliyle yılda 1 milyon 250 bin kilovatsaat (kWh) elektrik üretmeyi hedeflediği, proje sayesinde yılda 600 ton karbon salımı önleneceği ve yaklaşık 6 milyon lira tasarruf sağlanacağı bildirildi.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisinin daha eklediği, Fethiye Karaçulha Toptancı Hali'nin çatısına kurulan güneş enerjisi santraliyle hem enerji maliyetlerinin azaltıldığı hem de çevreye önemli katkı sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik çatı alanına kurulan sistemde, her biri 550 watt gücünde bin 440 adet fotovoltaik panel yer aldığı, panellerle 792 kilowatt pik (kWp) kurulu güce sahip bir enerji santrali oluşturulduğu aktarıldı.

        Toplam maliyeti 13 milyon 899 bin lira olan projeyle yılda ortalama 1 milyon 250 bin kWh elektrik üretilmesinin hedeflendiğine dikkati çekilen açıklamada, böylece enerji giderlerinden yaklaşık 6 milyon lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi.

        Açıklamada, üretilen temiz enerji sayesinde yılda yaklaşık 600 ton karbon salınımının da önüne geçileceği, bu miktarın, doğaya dikilmiş yaklaşık 27 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon emisyonuna eşdeğer olduğu vurgulandı.

        Büyükşehir belediyesinin, güneş enerjisi yatırımıyla hem çevresel sorumluluğunu yerine getirdiği hem de enerji maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağladığı ifade edildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yenilenebilir enerji yatırımlarının geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğuna işaret etti.

        Galeri
        Galeri

