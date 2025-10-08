Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        Muğla'da, güneş enerjisi santraliyle tasarruf sağlanıyor
        Muğla'da, güneş enerjisi santraliyle tasarruf sağlanıyor
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı", "Kooperatifçilik" temasıyla düzenledi
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı", "Kooperatifçilik" temasıyla düzenledi
        Muğla'da su kayıp kaçağıyla mücadele çalışması yapılıyor
        Muğla'da su kayıp kaçağıyla mücadele çalışması yapılıyor
        Marmaris'te "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        Marmaris'te "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        Marmaris'te bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belge...
        Marmaris'te bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belge...
        Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
        Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı