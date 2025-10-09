Muğla'da öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Turgutreis Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 168 ünite kan elde edildiği bildirildi.

Turgutreis Öğrenci Yurdu ile Türk Kızılayı işbirliğiyle yurtta gerçekleştirilen kampanyaya öğrencilerin yanı sıra kamu çalışanları ve vatandaşlar da destek verdi.

