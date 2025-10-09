Muğla'da Erasmus Projesi ortakları ebru sanatını deneyimledi

Muğla'da, "Erasmus+ SMART Projesi" kapsamında İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen proje ortakları ebru sanatını deneyimledi.

Dumlupınar İlkokulu Proje ekibinin yürüttüğü proje kapsamında İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen proje ortakları Menteşe'de bir araya geldi.

Çevreci bilim insanları yetiştirmeyi ve geri dönüştürülebilir atıklara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, misafirlere Menteşe'nin kültürel mirası tanıtıldı.

Etkinlikte, köklü bir geçmişe sahip olan ebru sanatı, sanatçı Yavuz Merih Ulubey tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Atölye çalışmasına katılan proje ortakları, hem ebru sanatı hakkında bilgi aldı, hem de kendi ebrularını yaparak bu deneyimi yaşadı.