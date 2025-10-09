Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da Erasmus Projesi ortakları ebru sanatını deneyimledi

        Muğla'da, "Erasmus+ SMART Projesi" kapsamında İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen proje ortakları ebru sanatını deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:02 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:02
        Muğla'da Erasmus Projesi ortakları ebru sanatını deneyimledi
        Muğla'da, "Erasmus+ SMART Projesi" kapsamında İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen proje ortakları ebru sanatını deneyimledi.

        Dumlupınar İlkokulu Proje ekibinin yürüttüğü proje kapsamında İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen proje ortakları Menteşe'de bir araya geldi.

        Çevreci bilim insanları yetiştirmeyi ve geri dönüştürülebilir atıklara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, misafirlere Menteşe'nin kültürel mirası tanıtıldı.

        Etkinlikte, köklü bir geçmişe sahip olan ebru sanatı, sanatçı Yavuz Merih Ulubey tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

        Atölye çalışmasına katılan proje ortakları, hem ebru sanatı hakkında bilgi aldı, hem de kendi ebrularını yaparak bu deneyimi yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

