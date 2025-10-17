Muğla Genç Kızılay İl Yönetimi MSKÜ Rektörü Kaçar'ı ziyaret etti

Muğla Genç Kızılay İl Yönetim Kurulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Senato Salonu'ndaki ziyarette, üniversite ve sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlik faaliyetlerinin desteklenmesi ve gönüllülüğün yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Kızılay Muğla İl Merkezi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Genç Kızılay’ın İl Başkanı Arif Türkdoğan, Kaçar'a nazik ev sahipliği ve Genç Kızılay'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkdoğan, gençlerin iyilik hareketine verdiği katkıların artarak devam etmesini temennisinde bulundu.

Kaçar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha güçlü ve daha duyarlı bir gençlik için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sonunda Türkdoğan, Kaçar'a teşekkür plaketi takdim etti.