Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Bodrum-Bodrum etabıyla tamamlandı

        37. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum-Bodrum Anadolu Sigorta 100. Yıl etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 23:58 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Bodrum-Bodrum etabıyla tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        37. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum-Bodrum Anadolu Sigorta 100. Yıl etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Bodrum açıklarında verilen 5'inci ve son gün yarışlarının startında yelkenciler, 15 millik parkurda yarıştı.

        Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, Bodrum'un "eşsiz" koylarında ve doğasında kıyasıya mücadele etti.

        Beş gün süren yarışlarda genel klasmanda "Beliz G" teknesi birinciliği elde ederken "Derya Kaptan" teknesi ikinci, "Hızır 1" teknesi üçüncü oldu.

        İçmeler'deki Ağanlar Tersanesinde düzenlenen ödül töreninin ardından organizasyon şarkıcı Gaye Su Akyol konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Fırtına seriye bağladı!
        Fırtına seriye bağladı!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 18'i çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 18'i çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiye'de 4 göçmen kaçakçısıyla 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de 4 göçmen kaçakçısıyla 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de yamaç paraşütleri havada çarpıştı: 3 yaralı
        Fethiye'de yamaç paraşütleri havada çarpıştı: 3 yaralı
        Fethiye'de 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele ge...
        Fethiye'de 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele ge...
        Muğla'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Muğla'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları Cumhuriyet'in 102. yılı...
        Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları Cumhuriyet'in 102. yılı...