Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Bodrum-Bodrum etabıyla tamamlandı
37. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum-Bodrum Anadolu Sigorta 100. Yıl etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Bodrum açıklarında verilen 5'inci ve son gün yarışlarının startında yelkenciler, 15 millik parkurda yarıştı.
Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, Bodrum'un "eşsiz" koylarında ve doğasında kıyasıya mücadele etti.
Beş gün süren yarışlarda genel klasmanda "Beliz G" teknesi birinciliği elde ederken "Derya Kaptan" teknesi ikinci, "Hızır 1" teknesi üçüncü oldu.
İçmeler'deki Ağanlar Tersanesinde düzenlenen ödül töreninin ardından organizasyon şarkıcı Gaye Su Akyol konseriyle sona erdi.
