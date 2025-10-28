Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        –Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Aras, mesajında, "Cumhuriyet, halkın kendi geleceğini belirleyebildiği en büyük kazanımdır." ifadesini kullandı.

        Mesajında, Cumhuriyetin demokrasi, eşit yurttaşlık ve bağımsızlık temelinde yükselen büyük bir halk iradesi olduğunu vurgu yapan Aras, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet; halkın kendi kaderini belirleme hakkının tanındığı, eşit yurttaşlık temelinde özgür bireylerin yaşadığı çağdaş bir yönetim biçimidir. 102 yıl önce yakılan bu aydınlanma meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."

        Başkan Köksal Aras, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bir çağdaşlaşma projesi ve kadınların, çocukların, emekçilerin, tüm halkın eşit haklara sahip olmasının da temeli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da yol kenarına atılan çantadan silah ve mühimmat çıktı
        Muğla'da yol kenarına atılan çantadan silah ve mühimmat çıktı
        Muğla Valisi Akbıyık'a yılın valisi ödülü verildi
        Muğla Valisi Akbıyık'a yılın valisi ödülü verildi
        Başkan Aras'ın evine saldırı düzenleneceği iddiasında, paylaşımı yapan 14 y...
        Başkan Aras'ın evine saldırı düzenleneceği iddiasında, paylaşımı yapan 14 y...
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 716 yolcu geldi
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 716 yolcu geldi
        Bodrum'da batan botta 17 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 9 tutukla...
        Bodrum'da batan botta 17 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 9 tutukla...
        "Marella Discovery 2" kurvaziyeriyle Marmaris'e 1840 turist geldi
        "Marella Discovery 2" kurvaziyeriyle Marmaris'e 1840 turist geldi