Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
–Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
–Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Aras, mesajında, "Cumhuriyet, halkın kendi geleceğini belirleyebildiği en büyük kazanımdır." ifadesini kullandı.
Mesajında, Cumhuriyetin demokrasi, eşit yurttaşlık ve bağımsızlık temelinde yükselen büyük bir halk iradesi olduğunu vurgu yapan Aras, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet; halkın kendi kaderini belirleme hakkının tanındığı, eşit yurttaşlık temelinde özgür bireylerin yaşadığı çağdaş bir yönetim biçimidir. 102 yıl önce yakılan bu aydınlanma meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."
Başkan Köksal Aras, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bir çağdaşlaşma projesi ve kadınların, çocukların, emekçilerin, tüm halkın eşit haklara sahip olmasının da temeli olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.