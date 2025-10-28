Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:48
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aras, mesajında, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilelebet payidar kalacak eseri Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Atatürk ve yol arkadaşlarının 1919'da Samsun'dan başlattığı yürüyüşün, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tarih sahnesine yeniden yazdığı bir dönüm noktası olduğunu bildiren Aras, şunları kaydetti:

        "Yokluk, yoksulluk ve işgal koşullarında filizlenen bu irade, 29 Ekim 1923'te milletimizin tükenmeyen azmi, kararlılığı ve inancıyla 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare' biçimi, Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Atamızın 'Kimsesizlerin kimsesi' dediği Cumhuriyet, adaletin ve eşitliğin, toplumun her ferdine uzanan eli olmuştur. Cumhuriyet ile birlikte milleti tebaa gören anlayış yıkılmış, milletinin özgür iradesi devletin temeline yerleşerek 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi hakim olmuştur. Kadınlar hayatın merkezine taşınmış, eğitimin, üretimin ve toplumsal yaşamın öznesi haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilerici gücü, dün olduğu gibi bugün de kadınlardır."

        Aras, Cumhuriyetin birlikte hareket edildiğinde "olmaz" denileni başarmanın kanıtı, özgür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolü, çoğulcu, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlılığın ifadesi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

