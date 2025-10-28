Habertürk
        Muğla Haberleri

        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde yarışlar gerçekleştirildi.

        Giriş: 28.10.2025 - 20:21 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:21
        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde yarışlar gerçekleştirildi.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ikinci gününde yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan hava muhalefeti nedeniyle öğleden sonra sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp antrenman turları attı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, finişe gelmeye çalıştı. ORC grubunda yatlar günü tek yarışla tamamladı. ORCCHR grununda da yarış hakem heyetince abondane (Startı verilen yarışın iptal edilmesi) edildi.

        Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

        Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ikinci gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü'ndeki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

        Organizasyonun 2. Yarış Günü'ndeki "MİYC Günü"nde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar:​​​​​​​

        ORC A: Brozex-Sergei Musihin

        ORC B: Technonicol-Vlademir Niritin

        ORC C: My Olga-Boris Gusev

        ORC D: Ada Sailor-Ali Öztürk

        ORC E: Enchantment Of Sakhalin-Oleg Nikolaychuk

        ORC MAXİ:Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı

