        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:11 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:11
        Bodrum'da hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Rıdvan Ş'nin kullandığı 48 ASG 239 plakalı hafriyat kamyonu, Gürece Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

