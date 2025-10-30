Bodrum'da hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Rıdvan Ş'nin kullandığı 48 ASG 239 plakalı hafriyat kamyonu, Gürece Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
