Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında yakalanan 8'i FETÖ şüphelisi 9 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Tutuklanan zanlılar arasında FETÖ şüphelilerini yurt dışına yasa dışı yollarla geçişini organize ettiği ileri sürülen kişinin de bulunduğu öğrenildi.

        Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından dün, Yalıkavak Mahallesi açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirilmişti.

        Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılanan 8 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalamıştı.

        Yurt dışına çıkış yasakları olan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay olduğu belirlenmişti.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden bota bindikleri tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 30 hafta sürecek "Pazar Sabah Namazı Buluşmaları" başladı
        Marmaris'te 30 hafta sürecek "Pazar Sabah Namazı Buluşmaları" başladı
        Muğla'da gençlerden narenciye toplayan işçilere destek
        Muğla'da gençlerden narenciye toplayan işçilere destek
        Datça'da dağlık alanda kaybolan kişi kurtarıldı
        Datça'da dağlık alanda kaybolan kişi kurtarıldı
        Muğla'da 10 ayda 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Muğla'da 10 ayda 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Bodrum'da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı
        Bodrum'da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı
        Bodrum'da kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı
        Bodrum'da kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı