Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Yat Marin MFK, FDM Yapı Ereğlispor'la 1-1 berabere kaldı

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Konya ekibi FDM Yapı Ereğlispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Yat Marin MFK, FDM Yapı Ereğlispor'la 1-1 berabere kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Konya ekibi FDM Yapı Ereğlispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Batu Arıbakır, Gözde Kan ve Nuri Can Balkaya yönetti.

        İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ilk gol 71. dakikada FDM Yapı Ereğlispor'dan geldi.

        Ev sahibi takımın 90. dakikada bulduğu gol ile maç 1-1 sona erdi.

        Marmaris Yat Marin MFK Asbaşkanı Selahattin Bilgin Özkaynak, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyete yakın taraf olduklarını ancak beraberlikle sahadan ayrıldıklarını söyledi.

        Marmaris Yat Marin MFK, 9 Kasım Pazar günü Denizlispor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Muğla'da 1 hektar orman yandı
        Muğla'da 1 hektar orman yandı
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1853 yolcu geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1853 yolcu geldi
        Muğla'da botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şü...
        Muğla'da botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şü...
        Marmaris'te 30 hafta sürecek "Pazar Sabah Namazı Buluşmaları" başladı
        Marmaris'te 30 hafta sürecek "Pazar Sabah Namazı Buluşmaları" başladı
        Muğla'da gençlerden narenciye toplayan işçilere destek
        Muğla'da gençlerden narenciye toplayan işçilere destek
        Datça'da dağlık alanda kaybolan kişi kurtarıldı
        Datça'da dağlık alanda kaybolan kişi kurtarıldı