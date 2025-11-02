Marmaris Yat Marin MFK, FDM Yapı Ereğlispor'la 1-1 berabere kaldı

Marmaris Yat Marin MFK Asbaşkanı Selahattin Bilgin Özkaynak, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyete yakın taraf olduklarını ancak beraberlikle sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Konya ekibi FDM Yapı Ereğlispor ile 1-1 berabere kaldı.

