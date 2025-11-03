Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için ringe çıkacak

        DURMUŞ GENÇ - Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 20 Aralık'ta Fethiye'de Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanları için ringe çıkacak.

        Giriş: 03.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:06
        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için ringe çıkacak
        DURMUŞ GENÇ - Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 20 Aralık'ta Fethiye'de Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanları için ringe çıkacak.

        Almanya'nın Kempten kentinde uzun yıllar yaşayan ve profesyonel kariyerinde çıktığı 21 maçtan 17'sini nakavtla alan 40 yaşındaki Altay, eşi ve 3 çocuğuyla Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti.

        Çalışmalarını burada sürdüren Altay, 20 Aralık'ta Fethiye'de Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanı için ringe çıkacak.

        Müsabakaların hazırlıklarının Fethiye'deki bir spor salonunda gerçekleştiren Altay'ın bir günlük antrenmanını Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

