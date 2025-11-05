Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, evleri ziyaret ederek kent sakinleriyle sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, evleri ziyaret ederek kent sakinleriyle sohbet etti.

        Kaya, Yeşilova Mahalle Muhtarı Salih Yılmaz ile birlikte hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Ziyaret kapsamında mahalle sakinlerinin evlerine konuk olan Kaya, vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi.

        İlçede yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi veren Kaya, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

        Kaya, hane ziyaretleri ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Bozburun Yeşilova Mahallesi Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

        Amatör lig maçlarının oynanmaya başladığı stadyumda, eksikler ve yapılabilecek düzenlemeler yerinde incelendi.

        Kaya, gençlerin spor faaliyetlerine erişimini artırmak amacıyla tesisin iyileştirilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı
        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğlaspor'da Kıyanç'tan teşekkür
        Muğlaspor'da Kıyanç'tan teşekkür
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Yeni bir serinin başlangıcı için ka...
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Yeni bir serinin başlangıcı için ka...
        Süt toplama aracı TIR'a çarptı; 1 ölü
        Süt toplama aracı TIR'a çarptı; 1 ölü
        Seydikemer'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Seydikemer'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...