Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı

Kaya, hane ziyaretleri ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Bozburun Yeşilova Mahallesi Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

İlçede yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi veren Kaya, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında mahalle sakinlerinin evlerine konuk olan Kaya, vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, evleri ziyaret ederek kent sakinleriyle sohbet etti.

