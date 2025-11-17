Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli fiber karinalı lastik botta, biri çocuk 30 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.