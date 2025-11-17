Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 19:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 19:09
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekiplerce durdurulan hareketli fiber karinalı lastik botta, biri çocuk 30 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 kişi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

