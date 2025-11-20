Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de kamu personeline yönelik işaret dili kursu düzenlendi

        Fethiye'de kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak ve işitme engelli bireylerin kamu kurumlarına daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kamu personeline yönelik 120 saatlik işaret dili eğitimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:33
        Fethiye'de kamu personeline yönelik işaret dili kursu düzenlendi
        Fethiye'de kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak ve işitme engelli bireylerin kamu kurumlarına daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kamu personeline yönelik 120 saatlik işaret dili eğitimi başladı.

        Fethiye Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle belediye ana hizmet binasında düzenlenen programla, kamu personelinin işitme engellilerle etkili, doğru ve hızlı iletişim kurabilmesi hedefleniyor.

        Eğitim sürecinde personel İşaret Dili Temel Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi Yapıları, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İletişim Kalıpları, Acil Durum ve Yönlendirme İşaretleri, Günlük Diyaloglar ve Uygulamalı Senaryo Eğitimleri gibi başlıklarda teknik içeriklerle desteklenecek.

        Katılımcılar, farklı iletişim senaryoları üzerinden pratik uygulamalarla becerilerini pekiştirme imkanı bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

