Fethiye'de kamu personeline yönelik işaret dili kursu düzenlendi

Eğitim sürecinde personel İşaret Dili Temel Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi Yapıları, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İletişim Kalıpları, Acil Durum ve Yönlendirme İşaretleri, Günlük Diyaloglar ve Uygulamalı Senaryo Eğitimleri gibi başlıklarda teknik içeriklerle desteklenecek.

Fethiye Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle belediye ana hizmet binasında düzenlenen programla, kamu personelinin işitme engellilerle etkili, doğru ve hızlı iletişim kurabilmesi hedefleniyor.

Fethiye'de kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak ve işitme engelli bireylerin kamu kurumlarına daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kamu personeline yönelik 120 saatlik işaret dili eğitimi başladı.

