        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Geleneksel Oyunlar Tırı" geçmişin oyunlarını Muğla'da çocuklarla buluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:09
        Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 62’ncisi düzenlendi.

        Beşkaza Meydanı’na konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

        Meydanda oluşturulan parkurda yer alan mangala, masa güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

        Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, kültürel değerlerin yaşatılması ve çocukların bu mirası tanıması adına önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek çocukların sanal ortamdan uzaklaşıp ata mirası oyunları öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

