"Geleneksel Oyunlar Tırı" geçmişin oyunlarını Muğla'da çocuklarla buluşturdu

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, kültürel değerlerin yaşatılması ve çocukların bu mirası tanıması adına önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek çocukların sanal ortamdan uzaklaşıp ata mirası oyunları öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Meydanda oluşturulan parkurda yer alan mangala, masa güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

