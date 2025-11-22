Habertürk
Habertürk
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        22.11.2025 - 22:54
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmada, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. ekiplerce yakalandı.

        Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

