Bodrum'da "Pedal çevir, adım at" etkinliği düzenlendi

Şehitler ve gaziler için edilen duaların ardından namaz kılındı.

Cami avlusunda din görevlileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan katılımcılarla Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri ile ahlak ve sorumluluk bilinci üzerine sohbetler yapıldı.

Kızılağaç Gerenkuyu mevkisinde başlayan etkinliğe katılanlar, Yalıçiftlik Aşağı Cami'ye kadar pedal çevirdi. Yol boyunca yöre halkının alkışlarla destek verdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubesi ve Bodrum Müftülüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, "Kendine iyilik yap, bisikletini al gel" sloganıyla yapıldı.

