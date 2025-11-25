Habertürk
        Bodrum'da "Pedal çevir, adım at" etkinliği düzenlendi

        Bodrum'da "Pedal çevir, adım at" etkinliği düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Pedal çevir, adım at" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:55 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:55
        Bodrum'da "Pedal çevir, adım at" etkinliği düzenlendi
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Pedal çevir, adım at" etkinliği düzenlendi.

        Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubesi ve Bodrum Müftülüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, "Kendine iyilik yap, bisikletini al gel" sloganıyla yapıldı.

        Kızılağaç Gerenkuyu mevkisinde başlayan etkinliğe katılanlar, Yalıçiftlik Aşağı Cami'ye kadar pedal çevirdi. Yol boyunca yöre halkının alkışlarla destek verdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

        Cami avlusunda din görevlileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan katılımcılarla Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri ile ahlak ve sorumluluk bilinci üzerine sohbetler yapıldı.

        Şehitler ve gaziler için edilen duaların ardından namaz kılındı.

        Program, yapılan ikramlarla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

