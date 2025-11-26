Muğla'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, çek defteri, 16 sikke, 115 tabanca mermisi, şarjör ve bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle para vererek mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.