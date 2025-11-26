Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle para vererek mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, çek defteri, 16 sikke, 115 tabanca mermisi, şarjör ve bıçak ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Datça'da bahar havası sürüyor
        Datça'da bahar havası sürüyor
        Bitez Kadın Yaşam Merkezi açıldı
        Bitez Kadın Yaşam Merkezi açıldı
        Parakarate sporcusu Deniz Korudağ'ın yeni hedefi milli hakemlik
        Parakarate sporcusu Deniz Korudağ'ın yeni hedefi milli hakemlik
        Ortaca'da Sabah Namazı buluşması Karaburun Camii'nde gerçekleşti
        Ortaca'da Sabah Namazı buluşması Karaburun Camii'nde gerçekleşti
        Çocuklar origami ile geometrinin dünyasını keşfetti
        Çocuklar origami ile geometrinin dünyasını keşfetti
        Kas hastası Can, sanatla ve sosyal etkinliklerle hayata tutunuyor
        Kas hastası Can, sanatla ve sosyal etkinliklerle hayata tutunuyor