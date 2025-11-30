Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazılar "Geleceğe Miras Projesi"yle hızlanacak

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        ALİ RIZA AKKIR - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazı çalışmaları "Geleceğe Miras Projesi"yle hızlanacak.

        Giriş: 30.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:43
        Kumluova Mahallesi'ndeki kutsal alan, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti ile 1988'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

        "Likya medeniyetinin dini merkezi" olarak bilinen alan, bünyesinde barındırdığı Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınaklar, yazıtlar ve heykel kaideleriyle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        Alandaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve destekleriyle Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu'nun başkanlığında yürütülüyor.

        AA muhabirine açıklama yapan Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi"yle alandaki çalışmaların hız kazanacağını söyledi.

        Letoon'un Likya'daki kentlerin ortak kutsal alanı olduğunu belirten Kasapoğlu, milattan önce 8. yüzyıldan itibaren alanın kutsal alan olarak kullanıldığına dair verilerin bulunduğunu anlattı.

        Kasapoğlu, "Bu yıl ortalama 10 bin kişilik olduğunu tahmin ettiğimiz tiyatroda çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonraki planımız Geleceğe Miras Projesi kapsamında aldığımız ciddi destekle yapının kazısının kısa sürede tamamlanması ve restorasyona başlanması. Bu anlamda proje çalışmaları devam ediyor." dedi.

        Alanın en önde gelen yapısı Leto Tapınağı'nda da çalışma yapılmasının planlandığını belirten Kasapoğlu, tapınağın antik dünya ve kültürel mirası için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

        Leto Tapınağı'nda 1960'lı yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonucu elde edilen verileriyle yüzde 80 ya da 85 mimari malzemesinin alanda hazır olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Leto Tapınağı'nın minimum yüzde 70 ila 85'lik diliminin ayağa kaldırılabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Batı Anadolu'da ayağa kaldırıldığı zaman en bütünlenebilmiş ve görülebilir tapınaklardan biri olacak. Likya'nın gezilebilir ören yeri statüsündeki en önemli alanlardan birinde kültürel mirasın gezilebilirliğine önemli bir katkı sunmuş olacağız." diye konuştu

        Likçe, Aramice ve Grekçenin bulunduğu üç dilli yazıtın da alanda yer aldığını belirten Kasapoğlu, yazıtın Likçenin çözülmesine olanak sağladığını, Letoon'un Likya tarihi için bu anlamda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

        - "Letoon ve yakınındaki Xanthos Antik Kenti, Likya Yolu güzergahında"

        Letoon'un Muğla'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tek arkeolojik alanı, yakınındaki Xanthos'un da Antalya'nın listedeki tek antik kenti olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda iki alan çok önemli yere sahip. Bu hak edilmiş yıldızın parlatılması için elimizden geleni yapacağız. Bakanlığımız, Geleceğe Miras Projesi kapsamında arkeolojik alanda kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve hızlı şekilde mirasın arkeoloji müzesine kazandırılması konusuna büyük önem veriyor. Letoon ve yakınındaki Xanthos Antik Kenti, Likya Yolu güzergahında. Bölgenin iklimi de göz önünde bulundurulduğunda özellikle sonbahar ve kış başlarında kültürel gezilerin varlığı azalmıyor."

        Kasapoğlu, alanda sonbahar, kış döneminde gezilebilirliğin daha aktif hale gelmesi için çalışmalara devam etmeyi ve burayı restorasyonla hızlı şekilde yapıları ayağa kaldırıp hem kültürel miras hem de arkeoloji dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

