        Muğla'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Muğla'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:17 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:17
        Muğla'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Meşelik Mahallesi Mumcular yolunda Alper K. yönetimindeki motosiklet ile Göksel B'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada motosikletlerden biri, çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

        Güvercinlik Mahallesi'nde ise 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

