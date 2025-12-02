Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:25
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 127 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında 47 zanlıya ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

