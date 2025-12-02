Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 127 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

