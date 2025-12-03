Habertürk
Habertürk
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:22
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından tonlarca su, caddeye ve bölgedeki sitelerin bahçelerine boşalırken, yolda göçük oluştu.

        Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerini temizlemeye çalıştı.

        İsale hattındaki su kesilirken, belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, daha önce de birçok kez patlamanın yaşandığı yerde tedbir alınmasını istedi.

        Öte yandan, patlama sonrası bir sitenin bahçesine suyun gelme anı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

