Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından tonlarca su, caddeye ve bölgedeki sitelerin bahçelerine boşalırken, yolda göçük oluştu.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerini temizlemeye çalıştı.

İsale hattındaki su kesilirken, belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, daha önce de birçok kez patlamanın yaşandığı yerde tedbir alınmasını istedi.

Öte yandan, patlama sonrası bir sitenin bahçesine suyun gelme anı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.