        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 19:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:09
        Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde, plakaları henüz belirlenemeyen S.A'nın kullandığı motosiklet ile Erbil Gürül'ün kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Gürül, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

