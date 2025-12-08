Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da kıyıya vuran atıklar gönüllüler tarafından temizlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından derelerle denize ulaşan atıklar, gönüllüler tarafından toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:12
        Bodrum'da kıyıya vuran atıklar gönüllüler tarafından temizlendi
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından derelerle denize ulaşan atıklar, gönüllüler tarafından toplandı.

        "Misgibi1Bodrum" gönüllüleri, atıkların yoğunluk oluşturduğu Bitez sahilinde temizlik yaptı.

        Gönüllüler tırmıklarla kıyıdaki atıkları bir araya topladı.

        Atıklar, ardından poşetlere doldurularak konteynerlere atıldı.

        Topluluk üyesi Tülin Mor Janes, olumsuz hava şartlarının etkisiyle kıyıda yoğun bir atık birikmesi olduğunu belirtti.

        Dere yataklarına atılan çöplerin önce denize ulaştığını ardından da dalgalarla kıyıya vurduğunu aktaran Janes, "Atıkları temizlemezsek tekrar denize gidecek. Çocukların kumsalda rahat oynaması, insanların temiz bir şekilde yürüyüş yapması için dere yataklarına, sahil bölgelerine çöp atılmaması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

