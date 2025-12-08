Bodrum'da kıyıya vuran atıklar gönüllüler tarafından temizlendi

Dere yataklarına atılan çöplerin önce denize ulaştığını ardından da dalgalarla kıyıya vurduğunu aktaran Janes, "Atıkları temizlemezsek tekrar denize gidecek. Çocukların kumsalda rahat oynaması, insanların temiz bir şekilde yürüyüş yapması için dere yataklarına, sahil bölgelerine çöp atılmaması gerekiyor." dedi.

Topluluk üyesi Tülin Mor Janes, olumsuz hava şartlarının etkisiyle kıyıda yoğun bir atık birikmesi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.