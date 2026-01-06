Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:16 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 23 yıl 11 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2019'dan itibaren aranan K.Y'nin (49) ilçede olduğunu belirledi.

        Yakınlarına ait bir aracı kullandığı tespit edilen K.Y'nin ilçeye girişi sonrası yapılan takibin ardından girdiği akaryakıt istasyonunda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 4 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Bodrum'da 4 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        24 yıl kesinleşmiş cezası olan firari Bodrum'da kıskıvrak yakalandı
        24 yıl kesinleşmiş cezası olan firari Bodrum'da kıskıvrak yakalandı
        Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlıkları
        Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlıkları
        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi 2025'te 295 bin 307 çağrıyı yanıtladı
        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi 2025'te 295 bin 307 çağrıyı yanıtladı
        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Süt Üreticileri Birliği arasında protokol...
        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Süt Üreticileri Birliği arasında protokol...
        Muğlaspor kalıcı gelire kavuşuyor
        Muğlaspor kalıcı gelire kavuşuyor