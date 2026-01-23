Muğla'da üretilen 22 milyon yerel tohum 81 ildeki üreticilere ulaştırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nin bugüne kadar Türkiye genelinde 22 milyon yerel tohumu üreticilerle buluşturduğu bildirildi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel tarımsal değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan merkez, "Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla faaliyetlerini sürdürüyor.





Merkez bünyesinde 976 çeşit ata tohumu kayıt altına alındı. Envanterde sebze tohumlarının yanı sıra orman, kaba yem, tıbbi ve aromatik bitki tohumları da bulunuyor.



Kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimleri ve laboratuvar analizlerinin ardından her yıl şubat ayında ücretsiz olarak 81 ile dağıtılıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 22 milyon yerel tohum toprakla buluştu.



Çalışmalar kapsamında 2 Şubat 2026 itibarıyla 108 çeşit tohumdan yaklaşık 3 milyon yerel tohumun daha üreticilere ulaştırılması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel tohumların korunmasının tarımsal olduğu kadar kültürel ve ekolojik bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, "Ata tohumları üretici bağımsızlığı, sağlıklı gıda ve sürdürülebilir tarım açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.

