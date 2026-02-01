AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Muğla'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Şimdi terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefine varmak için gece gündüz koşturuyoruz. İnşallah hem ülkemizi hem de bölgemizi terör musallatından tasfiye ederiz. Burada bir pazarlık yok. İnşallah bunu da milletten aldığımız güçle hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.



AK Parti Muğla İl Başkanlığınca MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yazıcı, AK Parti'nin siyasi yelpazede bulunduğu yerin milletin durduğu yer olduğunu, milletin merkezde olduğunu, AK Parti'nin de orda olduğunu söyledi.



AK Parti'nin kimliği olan, muhafazakar, demokrat bir parti olduğunu, asla statükocu olmadıklarını belirten Yazıcı, "Dinamik bir partiyiz. Bizim muhafazakarlığımız dinamizmi de kapsar. Demokrat bir partiyiz. Çünkü demokrasi en iyi yönetim biçimi ve çoğulculuğu öngörür, katılımcılığı esas alır, hak ve özgürlükleri önemser. AK Parti'yi ayakta tutan en önemli unsur ise teşkilatlardır." dedi.



AK Parti'nin kuruluş aşamasından ve o dönem yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Yazıcı, ilk icraatlarının ise 1987 yılından itibaren 14 yıl aralıksız devam eden OHAL uygulamasına son vermek olduğunu ve bunun demokratik bir perspektif olduğunu dile getirdi.



- "Anayasa'da yapılan 19 değişiklikten 12'sini biz yaptık"



Türkiye'nin demokratikleşme sürecine ilişkin yüzlerce uygulamaları olduğuna işaret eden Yazıcı, "Baştan sona ceza kanunu, infaz kanunu, borçlar kanunu, ticaret kanunu yeniledik. Anayasa'da 19 değişiklik yapıldı ve bunların 12'sini biz gerçekleştirdik. Mevzuatımızda muazzam bir ayıklama, temizleme yaptık. Yaptığmız bütün bütçelerde ise en fazla kaynağı ayırdığımız alanların başında eğitim ve sağlık gelir. Bizim için insan önemli. Partimizin kuruluşuyla birlikte 3 kavrama vurgu yaptık. Birincisi adalet, ikincisi kalkınma üçüncüsü ise demokratikleşme. Bunlar partinin ve proğramının ismidir." diye konuştu.



Türkiye'de anayasa yapım süreçlerinin her zaman olağanüstü şartlar altında gerçekleştiğini, 1921'de savaş, 1924'te Cumhuriyet'in kuruluşu ile yapılan anayasa dışında yapılan iki anayasanın darbeciler tarafından yapıldığını hatırlatan Yazıcı, milletin anayasa yapma hakkını kullanamadığını söyledi.



Yazıcı, Türkiye'de siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının birçoğunun anayasa hazırlık taslağının olduğunu belirterek, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması gerektiğini, bu anayasaya da milletin damgasını vurması gerektiğini ifade etti.



Yazıcı, Türkiye'nin dünya coğrafyasında çok önemli bir yerde olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin 3 kıtanın kesiştiği bir kavşakta olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini ve binlerce şehidinin bulunduğuna işaret eden Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Geldiğimiz günden bu yana Türkiye'yi bu illetten kurtarmalıyız düşüncesi içinde olduk. Teşebbüs de ettik. Komisyonlar oluşturduk ama başaramadık. Şimdi terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefine varmak için gece gündüz koşturuyoruz. İnşallah hem ülkemizi hem de bölgemizi terör musallatından tasfiye ederiz. Burada bir pazarlık yok. İnşallah bunu da milletten aldığımız güçle hep birlikte gerçekleştireceğiz."



Milletin oylarıyla göreve gelen CHP'li belediyelerin görevlerini yerine getirmediğini belirten Yazıcı, "Milletin oy vermek suretiyle teslim ettiği belediyeleri siz sövüşleme arenasına dönüştürürseniz, bu milletin adaleti uygulamakta yükümlü kıldığı idare ve yargı hesap soracak. Mecliste ikinci parti bu noktada kilitlenmiş, hiçbir siyasi üretimi yok. Değerler hepimizin. Siyasi rekabeti projeler üzerinden yapmalıyız ve çağrımız da budur." dedi.



İsrail'in Gazze'de insanlığın gözü önünde büyük bir katliam yaptığına dikkati çeken Yazıcı, "Bu insanlık için büyük bir vahşet. İnsanlığın kazanımı, değerler konusunda da her platformda duruşunu ortaya koyan, değerlere sözcülük yapan bir ülke var o da Türkiye, bir lider var o da Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.



Programda, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, milletvekilleri ile Kadem Mete ve Yakup Otgöz de konuşma yaptı.



Yazıcı, Muğla programı kapsamında kentteki STK'larla bir araya geldi.



Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret eden Yazıcı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ile Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge, İnovasyon ve İşleme Merkezi'ni ziyaret etti.













