Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 23:28 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, akşam saatlerinden itibaren yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Konacık-Turgutreis istikametindeki kara yolu yağış nedeniyle adeta dereye dönüştü.


        Bitez Mahallesi'nde dere yatağının debisi yükselince akıntıya kapılan otomobil, dere menfezine sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Araç, halat yardımıyla ekiplerin çalışması sonucu dere yatağından çıkarıldı. Otomobil sürücüsü, bu sırada büyük üzüntü yaşadı.

        Göltürkbükü Mahallesi'nde ise su baskını oluşan evlerde ekipler tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yollara savrulan taşlar, ekiplerce temizlendi.

        Su baskını oluşan noktalarda inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gazetecilere, yarımadanın bazı mahallelerindeki 7 ikamette su baskınları yaşandığını, belediye ekiplerinin buralara müdahale ettiğini söyledi.

        Yolda kalan bazı araçların da çekildiğini belirten Mandalinci, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

        Benzer Haberler

        Bodrum'u sağanak vurdu: Araç sürüklendi, evleri su bastı
        Bodrum'u sağanak vurdu: Araç sürüklendi, evleri su bastı
        Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Muğla'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Muğla'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 'yeni anayasa' vurgusu: "Millet...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 'yeni anayasa' vurgusu: "Millet...
        Marmaris'te makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
        Marmaris'te makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı