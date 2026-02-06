Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:55 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:55
        Muğla'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

        Seydikemer Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Ahmet B. idaresindeki 48 AZG 800 plakalı ambulans, Fethiye-Antalya kara yolu Bayır mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile ambulansta görevli iki sağlık çalışanı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

