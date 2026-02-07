Muğla'da 2 firari hükümlü sahte ehliyetle yakalandı

Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, sahte ehliyetle yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "kasten öldürme" suçundan haklarında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. ve M.G'nin Ortaca ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerin üzerinde sahte ehliyetler ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.