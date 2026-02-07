Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da Rus anne ile kızını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması devam ediyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus uyruklu kadın ile kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor.

        Giriş: 07.02.2026 - 18:01 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:01
        Bodrum'da Rus anne ile kızını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması devam ediyor
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus uyruklu kadın ile kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık A.K, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

        - Almanya'da tutuklu bulunan sanık, Türkiye'ye iade edildi

        İlçede yaklaşık 3 yıl önce işlenen cinayetin ardından kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan A.K, Almanya'da yakalanarak tutuklandı.

        Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaları tamamlanan A.K, dün getirildiği İstanbul Havalimanı'ndan cezaevine gönderildi.

        A.K, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadede yaklaşık iki yıldır Almanya'da tutuklu bulunduğu ve sağlık durumunun kötü olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

        Eski eşinin oğullarını geçici olarak yanına almasını istediğini ve arayıp çağırdığını iddia eden A.K, ifadesinde şunları kaydetti:

        "20 Kasım 2023'te araçla Türkiye'ye geldim, ardından Bodrum'a gittim. Birkaç gün Bodrum'da zaman geçirdim. Ara sıra da oğlumu görmek için Irina'nın evine gittim. Oğlumun pasaport süresi geçtiği için Ankara'daki Litvanya Başkonsolosluğundan randevu aldım. Türkiye'ye geldiğim aracı da yer olarak uygun olduğu için tekrar geldiğimde kullanmak üzere Bodrum'da kaldığım otoparka bıraktım. Irina, aracını verip 'Bu arabayla Ankara'ya kadar gidin, arabayı da Ankara Havalimanı'nda bırakın.' dedi. Ayın 23'ünde oğlumla birlikte Irina'nın aracıyla Ankara'ya gittik. Pasaportun ne zaman hazır olacağını bilmediğim için Viyana ve Frankfurt'a iki bilet aldım.


        Oğlumla 24 Kasım'da Litvanya Vilnius'a geldik. Oradan eski eşime telefon açıp nasıl olduğunu sordum. Bana daha sonra döneceğini söyledi ve bir daha da aramadı."

        - Olay

        Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta 28 Kasım 2023'te 3 metre arayla çarşafa sarılı cesetleri bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen anne ile kızının katil zanlısının eski eşi A.K. (46) olduğu, şüphelinin 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

        Rus uyruklu anne ile kızın cenazeleri, 13 Aralık 2023'te yakınları tarafından teslim alınmış, zanlı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

