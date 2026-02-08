Muğla'da sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir diyetisyen, sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir sosyal medya kullanıcısının, yapay zekayla oluşturulan "çarşaf giydirilmiş domuz figürlü" paylaşımı nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı.



Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin O.K. olduğu tespit edildi.



Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

