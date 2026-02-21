Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye'de bu yıl yamaç paraşütü uçuşlarında Çinli turistlerde artış bekleniyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan yamaç paraşütü uçuşlarında, Çinli turistlere yönelik vize muafiyetiyle Çinli turist sayısında artış bekleniyor.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:09
        Fethiye'de bu yıl yamaç paraşütü uçuşlarında Çinli turistlerde artış bekleniyor
        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

        Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

        Yılbaşından bu yana uçuşa elverişli 23 gün yamaç paraşütü yapılabilen Babadağ'dan uçuş yapan yaklaşık 1500 kişiyle ilk sırada Çinli tatilciler yer alıyor.

        Yamaç paraşütü uçuşlarında, Çinli turistlere yönelik vize muafiyetiyle Babadağ'dan uçuş yapacak Çinli turist sayısında artış bekleniyor.

        Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, AA muhabirine, dünyada yamaç paraşütü denilince akla ilk Fethiye Ölüdeniz'in geldiğini söyledi.

        Coğrafi olarak çok şanslı bir konuma sahip olduklarını, şubat ayında yazı aratmayan bir havanın olduğunu belirten Şekerci, "Şubat ayı itibarıyla Çinlilerin yeni yıl tatil dönemi başladı. Bu dönemde bölgemize fazla bir talep var. Burada 12 ay yamaç paraşütü yapılması, burayı tercih etmelerinin başlıca sebeplerinden. Yılbaşından bu yana yapılan 2 bin 500 uçuşun bin 500'ünü Çinli misafirlerimiz oluşturuyor." dedi.

        Havalar ısındığı zaman her milletten çok sayıda turisti gökyüzünde ağırlayacaklarını anlatan Şekerci, Fethiye'nin sadece yamaç paraşütüyle değil farklı doğa sporlarıyla da cazip bir bölge olduğunu ifade etti.

        Çinli turistlere uygulanan vize muafiyetinin memnuniyet verici olduğunu ve sektöre olumlu yönde katkı sağlayacağını vurgulayan Şekerci, "İlk aylarda olmamıza rağmen vize muafiyetinin yavaş yavaş da olsa belirtilerini gözlemledik. Daha da ileriye doğru gidecektir. Bu yıl Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi, TÜRSAB ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca bölgemizi Çin'de daha çok tanıtıyoruz. Fuarlara katılıyoruz ve Çinli seyahat acentelerini bölgede ağırlayarak bölgede yamaç paraşütü dışındaki aktiviteleri de anlatıyoruz." diye konuştu.

        Şekerci, bölgedeki geceleme sayılarının da arttırılması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Yaklaşık 30 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Barış Engin ise Çin Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü uçuşlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Çinli misafirlerin çok eğlendiğini ve Ölüdeniz'i çok sevdiklerini belirten Engin, bölgede 12 ay uygun havalarda güvenlik önlemleri alınarak uçuş yapılabildiğini belirtti.

        Yamaç paraşütüyle uçuş yapan Çinli Juzı Wang (37) de Türkiye'yi çok sevdiğini, yamaç paraşütü uçuşu sırasında çok eğlendiğini ifade etti.

        Wang, uçuş sırasında çok keyif aldığını, denizin gökyüzünde muhteşem göründüğünü anlattı.

        Çinli Iutıng Xıao ise "Yamaç paraşütünü çok beğendim. Gökyüzü ve denizin mavisi çok iyiydi. Ülkeme dönünce olumlu tavsiyelerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

