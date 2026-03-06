Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi

        Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:34
        "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

        Akyaka ve Akçapına sahillerinde mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

        Balıkçılar da her yıl belirli dönemlerde şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

        Akyaka ve Akçapınar sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

        Öte yandan, Ula Belediyesi ekipleri de su çekilmesinin yaşandığı Akyaka Plajında çalışma yürüttü.

