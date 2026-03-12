Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Bodrum'da yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi.


        İlçede yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi.

        İzolatör temizleme çalışmalarında, helikoptere monteli su tankı, yüksek basınçlı pompa, yıkama teçhizatı ve saflığı artırılmış su kullanılıyor.

        Helikopter, yüksek gerilim hatlarına iyice yaklaştıktan sonra bir süre havada bekleme pozisyonuna geçiyor. Bir noktadaki temizlik işlemi ise yaklaşık 2 dakika sürüyor.

        Bu süre zarfında helikopterdeki görevli, basınçlı pompa ile yüksek gerilim hatlarındaki izolatörleri temizliyor.

        Temizlik çalışması çevredekiler tarafından da ilgiyle izlendi.

