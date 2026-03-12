Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Sağlık çalışanlarının objektifine yansıyan kareler Fethiye'de sergilenecek

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:38
        Sağlık çalışanlarının objektifine yansıyan kareler Fethiye'de sergilenecek

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluşacak.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklama göre, sağlık çalışanlarının hem mesleki, hem de sanatsal yönlerinin gözler önüne serileceği sergi, belediye, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinin destekleriyle düzenlenecek.

        Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü (IMPC) tarafından organize edilecek sergide, Türk ve yabancı doktorlar, hemşireler, paramedikler ve diğer sağlık çalışanlarının objektiflerinden çıkan etkileyici kareler görülebilecek.

        Sergide doğa, hayvanlar, insan portreleri, soyut kompozisyonlar ve tıp temalı sanatsal fotoğraflar yer alacak.

        Sergi, Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 14 Mart saat 14.00'te açılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

