        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça Müftüsü Acar, "Gençlik Yılı" kapsamında öğrencilerle buluştu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 2026 yılını "Muğla Gençlik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Datça İlçe Müftüsü Fatih Acar, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Acar, Datça İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileriyle düzenlenen programda, milli ve manevi değerlerin önemine dikkati çekerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Programla ilgili yapılan açıklamada, "Milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılması çok önemli. Gençlerimizin bu değerlerle yetişmesi, toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Programa, İlçe milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.

