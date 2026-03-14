Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Sağlık çalışanlarının objektifine yansıyan kareler Fethiye'de sergileniyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 15:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanlarının objektifine yansıyan kareler Fethiye'de sergileniyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluştu.


        14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Fethiye Belediyesi, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi işbirliğinde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı.

        Açılış töreninde konuşan Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü (IMPC) Başkanı Sefa Ulukan, ilk sergiyi Çin'de açtıklarını, ikinci serginin Fethiye'de sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

        İspanya ve Brezilya'da sergi planı yaptıklarını belirten Ulukan, "Türkiye'deki sağlık çalışanlarını bir araya getirmek istiyorum. Tıbbın kendisi bir sanattır. Hastalık yok, hasta var prensibi üzerinden giderseniz başarılı doktor olursunuz. Yoksa kitabi doktor olursunuz. Ben 45 yıl doktorluk yaptım ama 53 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum." dedi.

        FEFSAD Başkanı Canan Tor ise doktorların yalnızca bilimsel değil sanatla da dünyaya nasıl dokunduğunu görmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

        Açılışı yapılan serginin dünyanın farklı ülkelerinde fotoğraf çeken hekimleri bir araya getiren Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü tarafından oluşturulan çok değerli bir koleksiyon olduğunu vurgulayan Tor, "Hekimler meslekleri gereği insan hayatına en yakından tanıklık eden kişilerdir. Bu nedenle, onların objektifinden çıkan fotoğraflar sadece bir görüntü değil aynı zamanda insanlığa dair derin bir gözlemin, duyarlılığın ve bir hikayenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

        Sergi, 16 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

