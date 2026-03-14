Fethiye sahil bandında imara aykırı eklentiler yıkılıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil bandında faaliyet gösteren bazı işletmelere ait imara aykırı eklentilerin yıkımına başlandı.
Fethiye Belediyesi ekipleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kafe ve restoranlara ait ruhsatsız ya da imar planına aykırı yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.
Tahliye kararı tebliğ edilen iş yerlerindeki eklentilerin yıkımına sabah saatlerinde iş makineleri ve işçilerin katılımıyla başlandı.
Çalışmalar sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla zabıta ekipleri bölgede hazır bulundu.
Yıkım çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.