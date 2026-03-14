        Giriş: 14.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Fethiye sahil bandında imara aykırı eklentiler yıkılıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil bandında faaliyet gösteren bazı işletmelere ait imara aykırı eklentilerin yıkımına başlandı.


        Fethiye Belediyesi ekipleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kafe ve restoranlara ait ruhsatsız ya da imar planına aykırı yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.

        Tahliye kararı tebliğ edilen iş yerlerindeki eklentilerin yıkımına sabah saatlerinde iş makineleri ve işçilerin katılımıyla başlandı.

        Çalışmalar sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla zabıta ekipleri bölgede hazır bulundu.

        Yıkım çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?

        Benzer Haberler

        Başkan Aras Bafa'da halkla buluştu
        Başkan Aras Bafa'da halkla buluştu
        71 ve 72 yaşındaki çift, 52 yıldır engelli 3 çocuklarına bakıyor
        71 ve 72 yaşındaki çift, 52 yıldır engelli 3 çocuklarına bakıyor
        Muğla Büyükşehir zabıtası Ramazan denetimlerini sürdürüyor
        Muğla Büyükşehir zabıtası Ramazan denetimlerini sürdürüyor
        Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu'nda "Ramazan Sohbeti" yapıldı
        Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu'nda "Ramazan Sohbeti" yapıldı
        Bodrum 1925 Spor Türkiye Şampiyonası'nda final maçına çıkacak
        Bodrum 1925 Spor Türkiye Şampiyonası'nda final maçına çıkacak
        Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nda Afet Tatbikatı gerçekleştirildi
        Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nda Afet Tatbikatı gerçekleştirildi