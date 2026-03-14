Bodrum 1925 Spor Türkiye Şampiyonası'nda final maçına çıkacak

Muğla İl Şampiyonu olan Bodrum 1925 Spor Kulübü U14 takımı final maçına çıkacak.



Kulüpten yapılan açıklamada, A Grubu'nda mücadele eden Bodrum temsilcisi, Akdeniz Kartalları Spor Kulübü, Ödemiş Spor Kulübü ve Isparta Zirve Spor ile karşı karşıya geldi.



Bodrum 1925 Spor, gruptaki ilk maçında Antalya 2. Bölge şampiyonu Akdeniz Kartalları'nı 5-2 mağlup etti. Bodrum ekibinin gollerini Atlas Kahya, Miraç Kızılkaya (2), Arda Çetin ve Poyraz Arslan kaydetti.



Bodrum temsilcisi ikinci maçında ise İzmir 8. Bölge şampiyonu Ödemiş Spor'u Miraç Kızılkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek adını 1. Kademe şampiyonluk maçına yazdırdı.



Bodrum 1925 Spor U14 takımı, bugün 14.00'te Denizli Servergazi Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada B Grubu şampiyonu Antalya Özer Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.



Bodrum temsilcisi, mücadeleyi kazanması halinde Türkiye Şampiyonası'nda son 32 takım arasına kalacak.

