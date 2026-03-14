Muğla'da kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Cemal C. idaresindeki 07 BUA 615 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisinde kaldırıma çarptı. Devrilen otomobil, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile A.S. yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Cemal C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.