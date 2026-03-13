Fethiye'de bir kadını darbettiği iddia edilen Alman uyruklu kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını darbettiği iddia edilen Alman uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını darbettiği iddia edilen Alman uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Karagedik Mahallesi'ndeki bir adresten Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adreste ekipler, G.B'nin, erkek arkadaşı Alman uyruklu G.P.F. tarafından darbedildiğini beyan etmesi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada otomatik tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve şarjörleri, 123 av tüfeğine ait fişek, 251 tabanca mermisi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
