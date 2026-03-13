Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da üzerine elektik direği devrilen evde yangın çıktı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde üzerine yüksek gerilim hattı bulunan direğin devrildiği evde yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Atatürk Mahallesi 214 Sokak’taki yüksek gerilim hattı direği, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu Özcan Doğan'a ait iki katlı evin üzerine devrildi.

        Evin çatısında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Mahallede oturan Ali Demirtaş, yetkililere direğin tehlikeli olduğunu bildirdiklerini, kaldırılması için 5 yıldır uğraştıklarını, mahalle sakinlerinin dilekçe verdiğini ancak çalışma yapılmadığını söyledi.

        Öte yandan, güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde kamyonun geri geri geldiği sırada direğe çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Ramazan Günlüğü
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Benzer Haberler

        Marmaris'te Türk ve Alman kadınlar barış için zeytin fidanı dikti
        Marmaris'te Türk ve Alman kadınlar barış için zeytin fidanı dikti
        Köyceğiz'de şehit Uçar unutulmadı
        Köyceğiz'de şehit Uçar unutulmadı
        Sosyetenin iskeleleri teker teker yıkıldı, Türkbükü sahilinde büyük temizli...
        Sosyetenin iskeleleri teker teker yıkıldı, Türkbükü sahilinde büyük temizli...
        Muğlaspor Teknik Direktörü Durmuş: "Tarihi yürüyüşü taraftarımızla beraber...
        Muğlaspor Teknik Direktörü Durmuş: "Tarihi yürüyüşü taraftarımızla beraber...
        KADES ihbarına gidilen evde, esrar ve silah ele geçirildi
        KADES ihbarına gidilen evde, esrar ve silah ele geçirildi
        Fethiye'de polis KADES ihbarına gitti, evden cephanelik çıktı
        Fethiye'de polis KADES ihbarına gitti, evden cephanelik çıktı